Шведският икономист и дипломат Андерс Ослунд заяви, че Владимир Путин и руските служби стоят зад клането в „Крокус сити хол“ край Москва, за което те обвиниха Украйна без каквито и да е доказателства.

Андерс Ослунд, който е работил и като икономически съветник на Кремъл (при управлението на Елцин), много добре познава руските служби и методите им на действие. Той обърна внимание на няколко неща, свързани с атаката, които будят недоумение:

1. Четирима терористи пътуват в едно превозно средство с камуфлажно облекло с автомати в ръце – и никой не ги проверява на пътя.

2. В „Крокус сити хол“ по време на атаката няма охрана.

3. Металните детектори са били изключени.

4. Терористите стрелят в продължение на 18 минути в „Крокус сити хол“ и излизат спокойно. По време на атаката не идва нито един полицай.

5. Сградите на полицията и ФСБ се намират на пешеходно разстояние от залата, но на службите им отне 1 час да реагират.

6. Предполагаемите терористи си тръгват със същото превозно средство, с което пристигат. Никой сериозен крадец не би си тръгнал със същата кола.

7. Как е възможно да шофираш 5 часа, без да те проверят? Това изглежда невъзможно.

8. След атентата измъчваните предполагаеми терористи изглеждат смъртно уплашени – това се различава много от хладнокръвните командоси в „Крокус сити хол“.

9. Путин и цялата кремълска пропаганда обвиниха Украйна без никакви доказателства - изглежда напълно неправдоподобно.

10. Терористичните атаки и безмилостните убийства са част от арсенала на Путин.

11. ФСБ преди е използвала бойци на „Ислямска държава“. Защо и сега да не е така?

