Войната в Черно море! Руската армия спешно укрепва защитата на пристанището в Новоросийск

Сателитни снимки показват разполагането на четири шлепа на входа на пристанището в Новоросийск, така важно за руския черноморски флот. Това е опит за подобряване на защитата на пристанището срещу атаки от украински дронове.

Това съобщи британското министерство на отбраната в ежедневната си сводка за войната в Украйна.

Още новини от Украйна

Поради увеличения риск от украински удари в традиционното им пристанище Севастопол, пристанището в Новоросийск сега играе решаваща роля в укриването на най-ценните активи на Черноморския флот на Русия.

Бившият командир на руският Черноморски флот адмирал Виктор Соколов беше заменен след успеха на Украйна в използването на дронове срещу руски кораби както в морето, така и в пристанищата.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LUxw0AkKb8 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/19Ym79ET6k