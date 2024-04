"Санкциите работят! Русия има сериозни затруднения с производството на високотехнологични оръжия"

"Санкциите вероятно ще продължат да нарушават ключови елементи за руската отбранителна индустрия. Изолацията на Русия ограничава броя на страните, с които тя може директно да търгува, което много вероятно увеличава времето и разходите за придобиване на артикули, които някога е можела да закупи свободно. Изследване на Института за нововъзникващи икономики на Банката на Финландия предполага, че трети страни налагат надценки от над 60 процента за износа на определени санкционирани стоки за Русия“, пишат от Британското разузнаване в последния си доклад в социалната мрежа X.



Независимо че Русия е увеличила производството на ключови боеприпаси, използвани най-често в Украйна, като артилерийски снаряди, въздействието на санкциите е много вероятно най-голямо върху по-напредналите и сложни оръжейни системи на Русия. Тези системи в производство и разработка почти със сигурност имат повишена зависимост от чужди компоненти и технологии, отбелязват от Министерството на отбраната на Великобритания.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 April 2024.



