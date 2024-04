Дрон удари фабрика в Татарстан – на 1100 километра от украинския фронт

Няколко души са пострадали при нападение с дрон срещу фабрики в Татарстан, на повече от 1100 км от границата с Украйна, съобщиха регионалните власти, цитирани от Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.

"Тази сутрин беше извършено нападение с дрон срещу фабрики в Татарстан, намиращи се в Елабуга и Нижнекамск", се казва в изявление в "Телеграм" на пресслужбата на татарския лидер Рустам Минниханов.

Нападението "не е причинило сериозни щети, технологичният процес на предприятията не е нарушен", се добавя в изявлението, без да се уточнява кои фабрики са били атакувани. "В Елабуга, за съжаление, има ранени". ТАСС уточни, че ранените са седем.

Създадената през 2006 г. специална икономическа зона "Алабуга", в която се намират десетки фабрики и предприятия, специализирани в производството на химикали, машиностроене и металообработка, се намира на около десет километра от града. В Нижнекамск има голяма петролна рафинерия.

Drones attacked enterprises in Yelabuga and Nizhnekamsk in Tatarstan for the first time



This is more than 1,200 kilometers from the Ukrainian border. Six people were injured. In Yelabuga there is a production of "shaheds", and in Nizhnekamsk there is a large petrochemical… pic.twitter.com/fwP7YCzT4b