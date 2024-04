Протестите в Йерусалим продължават ВИДЕО

Хиляди израелци излязоха за четвърти пореден ден на демонстрация срещу правителството и за да поискат споразумение за освобождаване на заложниците, държани в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Израелските медии съобщиха, че демонстрантите са се събрали снощи с факли в ръце близо до сградата на парламента в Йерусалим. Те също така поискаха нови избори. В речта си майката на отвлечен мъж обвини премиера Бенямин Нетаняху, че пречи на сключването на споразумение за освобождаване на заложниците.

От своя страна министър-председателят отхвърля критиките и неотдавна настоя, че се чувства задължен да върне всички заложници у дома. От друга страна, едни нови избори биха парализирали преговорите за освобождаването на още заложници и "биха довели до края на войната, преди да са постигнати целите", смята Нетаняху.

If Netanyahu thinks these protesters are going away, he’s wrong. Bring the hostages home. Elections now. Jerusalem tonight. Video by Bar Peleg. pic.twitter.com/y598ocgTyK