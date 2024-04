Пхенян успешно е тествал нова хиперзвукова ракета ВИДЕО + СНИМКИ

Властите на Северна Корея (КНДР) съобщиха, че успешно са тествали нов тип хиперзвукова балистична ракета, съобщи южнокорейската информационна агенция Ренхап.

"КНДР заяви, че във вторник успешно е изпитала нова хиперзвукова ракета "Хвасон-16", съобщи информационната агенция.

От своя страна ЦАПК съобщи, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал първото изпитателно изстрелване на новата балистична ракета с твърдо гориво със среден и голям обсег "Хвасон-16Б" на 2 април на земята.

"Хиперзвуковата планирана за полет бойна глава, след като се отдели от ракетата, изстреляна от полигона на военно поделение в покрайнините на град Пхенян на североизток, полетя по предвидената траектория, достигайки първата максимална височина от 101,1 км и втората максимална височина от 72,3 км, и точно попадна във водите на Японско море на разстояние 1000 км", пише агенцията.

Изстрелването потвърди "бързата и отлична маневреност на новоразработената хиперзвукова бойна глава с планиран полет", пише ЦТАК.

North Korea released footage of the Hwasong-16B test launch.



It is a new intermediate-range ballistic missile with a hypersonic warhead. pic.twitter.com/rdmYsg7U5Y