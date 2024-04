Франкофобия в Кремъл (Francophobes in the Kremlin)

Информационните манипулатори умеят да хвърлят кал срещу набелязаната цел, за да налагат политическия дневен ред и интересите на своите господари в Кремъл. През последните седмици и месеци наблюдаваме продължаваща дезинформационна кампания срещу Франция и по-конкретно срещу президентското семейство.

Тази антифренска кампания е доказателство, че прословутите руски „традиционни ценности“ не са нищо повече от фасада, която прикрива нелицеприятната действителност –женомразство, език на омразата и брутална дискриминация срещу малцинствата. Ставаме свидетели как – освен по този сюжет – дезинформационната машина на Кремъл е впрегната да разпространява безпочвени твърдения и за атентата в концертната зала „Крокус Сити Хол“ край Москва на 22 март.

„Инселите“ около Путин атакуват първата дама на Франция

В руското общество ролята на жените все повече се свежда до това да бъдат символ на раждаемостта в една „етно-националистическа, фашистка иконография“. В този контекст пропагандистите на Кремъл са подхванали мизогинистка атака срещу първата дама на Франция Брижит Макрон. Подобно на субкултурата на инселите, кремълските пропагандисти изглежда възприемат силните, независими жени като особена заплаха. В груба демонстрация на омраза срещу жените и по-специално Бриджит Макрон, контролираните от Кремъл дезинформационни медии раздухват и дават трибуна на изключително нелепи конспиративни теории по адрес на френската първа дама. Особено активен в тази задача е „Правда“ във френскоезичната си версия – издание, което френската правителствена агенция „Вигинум“ неотдавна идентифицира като част от мрежа, разпространяваща проруска пропаганда.

"A strong family is a strong Russia!" Three nice white babies and another one on the way! A dad serving in the navy! Icons on the wall!



Russian VK and Telegram groups are full of this terrible ethnonationalist, fascist iconography. pic.twitter.com/vIWtK1XMiV