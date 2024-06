„Те ни обсаждат, но ние гордо браним света”: как Русия на Путин се превърна в една гротеска

EUvsDisinfo: Упоритият напев за „войните на Запада“ (Wars of ‘the West’, Kumbaya of the Kremlin)

Когато Кремъл представя своя мироглед за света, често говори за войни – особено такива, причините за които приписва на други държави. През изминалата седмица станахме свидетели на няколко интересни случая, в които Кремъл твърди, че „Западът“ е се готви да започне нови войни срещу Русия.

Понятието „Запад“

Понятието „Запад“ вече стабилно се е вкоренило в кремълските идентичност и светоглед. Днес войната се е превърнала в определяща характеристика на Путинова Русия и служи за консолидация на режима – по същия начин и „Западът“ става отправна точка в изграждането на идентичността на сегашното руско ръководство. Ако сте против специалната военна операция (да се чете: агресивната война срещу Украйна), значи сте на страната на „Запада“. Ще ви нарекат „чуждестранен агент“, „нежелан субект“ или просто изгнаник и ще получите наказание, съответстващо на влиянието ви в обществото. Колкото по-разпознаваем сте, толкова по-сурова е присъдата. Може дори да ви лишат от избирателни права. Всеки петък руските власти актуализират списъка с чуждестранни агенти и броят им стремглаво расте. В проекцията на Кремъл „Западът“ се превърна в синоним на всеки, който се противопоставя на политиката на Москва. Това помага да се определи какво представлява съвременна Русия: тя е всичко това, което не е западно.

„Запад“ = войнолюбци

В днешна Русия една стара съветска практика възкръсва от миналото: прославата на Сталин и лозунгите за засилване ролята на държавата. Освен това „Западът“ вече не е партньор, както беше през 90-те и в първите години на новото хилядолетие. Много читатели вероятно ще си спомнят безкрайните антиамерикански плакати, изобразяващи СССР, изправен срещу войнолюбието на САЩ. Точно както по съветско време, и днес Западът е представян като вечния войнолюбец. Печатните плакати са заменени с облъчване на информационното пространство от телевизиите и каналите в социалните медии в същата стилистика: преекспонирана гротеска, емоционално изкривяване, търсене на изкупителна жертва и идеологически послания като „те са срещу нас“ и „те ни обсаждат, но ние гордо браним света“.

Армения и Молдова като мишени

Армения: медийната мрежа на Кремъл сега налага посланието, че „Западът“ обмисля да започне война в Армения срещу Русия и с тази цел „упражнява сериозен натиск върху страните от Южен Кавказ“. Твърдението е нелепо: че кой ли пък наистина иска още война в Кавказ? От друга страна това твърдение прикрива фрустрацията на Москва, че Ереван не следва руската политическа линия; не се доверява и не промотира Организацията на Договора за колективна сигурност – местното звено за сигурност на Москва; и че Армения е дръзнала да води политически разговори с ЕС и с други страни.

Като за капак, посланикът на Армения в Киев посети град Буча на 2 юни и коментира ситуацията. А както знаем, Москва е алергична към всякакви критики по адрес на ужасяващите и надлежно документирани зверства, извършени от нея на места като Буча. Руските държавни медии представят Молдова като бъдещо бойно поле, от което „Западът“ се готви да атакува Русия. Това бе поредният опит да се вдигне прах в очите на обществеността и той съвпадна по време с втория конгрес на опозиционния блок „Победа“, който се проведе миналата седмица в – познахте – Москва.

Конгресът се стреми да създаде негативни настроения спрямо политическата ситуация в Молдова преди президентските избори и референдума за членство в ЕС, насрочени за 20 октомври. Игор Додон, бивш президент на Молдова и марионетка на Москва, заяви в интервю за ТАСС, че настоящият държавен глава Мая Санду готви Молдова за война. Ако слушаме пропагандистите на Москва, ще излезе, че и Беларус спада към потенциалните бойни полета. Управникът в Минск Александър Лукашенко често вдига фалшива тревога, че уж Беларус трябва да е готова скоро да се изправи срещу западна атака или мащабна инвазия. Тези коментатори бият камбаните на войната толкова силно, че почти успяват да отвлекат общественото внимание от всекидневния звук на истинските оръжия в Украйна, които реално носят смърт и разрушение.

Мирната среща на върха в Швейцария

Всичко изброено дотук служи за отвличане на вниманието от важната предстояща международна среща на върха за мира, на която Швейцария ще бъде домакин на 15 и 16 юни. Кремъл се съюзява с Китай и прави всичко възможно да провали срещата и да саботира пътната карта за мир. Русия упорито твърди, че представлява „глобалния юг“ и „глобалното мнозинство“, отхвърлящо „подстрекаващия към война Запад“ – както демонстрира провелата се в Русия среща на БРИКС+, която завърши на 11 юни.

Северна Корея – спирка по пътя към мира

Междувременно Путин се готви за ново пътуване. Този път дестинацията е Северна Корея. Уж в услуга на мира. Но предполагаме, че дневният ред едва ли ще включва въпроса за това как се прилагат единодушно приетите резолюции на Съвета за сигурност на ООН за ограничаване на ядрените амбиции на Северна Корея. Факт е, че Русия нарушава собствените си решения като се замесва в интензивен трафик на продукти и енергия в замяна на севернокорейски артилерийски боеприпаси и оръжия, поискани от Русия.

И пак в следизборна Европа

Тази седмица станахме свидетели на интензивни словесни атаки срещу ключови европейски политици, по-специално френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Олаф Шолц. След изборите за Европейски парламент цяла плеяда руски високопоставени функционери обвиниха и двамата, че... си вършат работата като държавни глави. Желанието на Москва е да подхранва напрежението и нестабилността в цяла Европа. Русия разпространява тезата, че за Запада украинците са просто пушечно месо, използвано да отслаби Русия. Не. Това е лъжа и дори дезинформационната мрежа на Кремъл да я повтори хиляди пъти в ефира на над 20 езика, тя си остава лъжа и целта ѝ е да вбие клин между Украйна и останалата част от Европа и да припише цинизъм на европейските правителства и народи.

Москва твърди също, че Западът финансира протестите в Грузия и дестабилизира обстановката. Това е случай на „Погледни се в огледалото“. Използваме този цитат на бившия финландски президент Ниинистьо: с тези думи Ниинистьо отговори на Путин защо Финландия ще се присъедини към НАТО. Москва използва както открити средства, така и нелегални способи да върне Грузия обратно в руската орбита.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България