„Разрухата е огромна“: Русия унищожи най-голямата ТЕЦ в района на Киев

Руската армия унищожи най-голямата топлоелектрическа централа в района на Киев - Триполската ТЕЦ, която снабдяваше с електроенергия няколко области, включително Киев, предадоха украинските медии.

Украинската „Центренерго“ обяви, че мащабът на разрухата е огромен. По предварителни данни няма загинали служители на предприятието, но разрушенията са огромни и е избухнал огромен пожар след руските удари.

Руският агресор целенасочено атакува енергийната инфраструктура на Украйна. Централата се намира на близо 45 километра от столицата Киев. След изваждането от експлоатация на Чернобилската АЕЦ именно Триполската ТЕЦ се превърна в най-голямото предприятие за производство на енергия в района.

Това е най-мощната електроцентрала в района на Киев. Предприятието за генериране на енергия е най-големият доставчик на електроенергия в областите Киевска, Черкаска и Житомирска области. Намира се на брега на Каневското водохранилище.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла през изминалата нощ над 40 ракети и 40 дрона срещу Украйна, насочени към жизненоважната ѝ инфраструктура. „Руските терористи за пореден път се прицелиха във важна инфраструктура“, подчерта той. Зеленски призова западните партньори на Украйна да не си затварят очите за ситуацията и да предоставят повече системи за противовъздушна отбрана на Украйна, която вече трета година води пълномащабна война.

‼️ Trypilska TPP has been completely destroyed by an overnight Russian strike, Interfax-Ukraine reports, citing Centrenergo. pic.twitter.com/nOZM63sG8f