Американският полковник Дъглас Макгрегър заяви, че САЩ са допуснали фатална грешка, подценявайки възможностите на руската армия.

„Стратегическият провал на Вашингтон в Украйна вече наклони рязко стратегическото равновесие на Европа в полза на Русия“, написа в X пенсионираният полковник Макгрегър, който е бивш съветник на Пентагона.

„Постоянната тенденция в Белия дом и Конгреса да подценяват тежко руските технологии (особено хиперзвуковите ракети), производствената мощ и оперативното изкуство беше фатална грешка“, заяви Макгрегър, известен със своите проруски изказвания.

На този фон Русия заплаши САЩ, че тласкат света към „непредсказуема ескалация“. „Администрацията на САЩ трябва да се откаже от безотговорни изявления, които са изпълнени с рискове от непредсказуема ескалация. Очевидно е, че режимът на [украинския президент Володимир] Зеленски е в агония“, каза руският посланик в САЩ Анатолий Антонов.

