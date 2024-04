Володимир Зеленски: Спешно се нуждаем от укрепване на противовъздушната отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди днес генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, че страната му се нуждае от "спешни мерки" за укрепване на противовъздушната си отбрана, за да устои на руските бомбардировки след удара по северния украински град Чернигов, при който загинаха 17 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

I spoke with NATO Secretary General @JensStoltenberg, who confirmed that, at Ukraine's request, the Ukraine-NATO Council at the level of defense ministers will meet on April 19th.



I am grateful to the Secretary General and NATO partners for their prompt response. Ukraine…