Володимир Зеленски: Каквото и да казват някои, получихме подкрепата, от която се нуждаехме

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украйна ще направи всичко по силите си, за да компенсира шестмесечното закъснение на новия пакет американска военна помощ за Киев на стойност 61 милиарда долара, дължащо се на дебатите в Конгреса на САЩ, като благодари на американците и на американския си колега Джо Байдън за това, че днес е одобрил помощта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Извървяхме този път, което ни отне половин година. Каквото и да казват някои, получихме подкрепата, от която се нуждаехме, за да продължим да защитаваме човешкия живот от руските атаки", каза Зеленски в ежедневното си видеообръщение.

"Сега ще направим всичко по силите си, за да компенсираме тези изгубени шест месеца, които преминаха в дебати, в съмнения", добави той.

Високопоставени украински представители предупреждават от седмици, че Русия може да планира голяма лятна офанзива, която да започне още в края на май. С изчерпващи се запаси от ракети за противовъздушна отбрана Украйна, и особено енергийната ѝ инфраструктура, е подлагана на масирани въздушни удари от Русия, вследствие на което много райони са лишени от електричество, посочва Ройтерс.

Зеленски каза, че Киев работи в тясно сътрудничество с американски служители, за да гарантира, че първоначалният пакет военна помощ на стойност 1 млрд. долара ще съдържа "точно тези оръжия, от които се нуждаят украинските войници".

Той по-специално спомена системите АТАКМС, артилерийски оръдия, противотанкови оръжия, системите ХАЙМАРС и така необходимите системи за противовъздушна отбрана.

"Благодаря на всички американци от отбранителната промишленост, на всеки щат, който произвежда оръжия, които сега наистина защитават демокрацията и нашия начин на живот", каза Зеленски.

По-рано днес Байдън каза, че е одобрил първоначална доставка на оръжия за Украйна на стойност 1 млрд. долара, която ще започне до часове, посочва Ройтерс.

President Biden signed into law today the support package approved by Congress, which includes Ukraine aid. We completed this half-year path. Regardless of what anyone says, we are gaining the support we need to continue protecting lives from Russian attacks.



Over the past few…