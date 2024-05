Колесникът на „Боинг“ не се отвори по време на кацане, приземи се по корем в Истанбул (ВИДЕО)

Товарен самолет е направил аварийно кацане на летище „Истанбул“ тази сутрин, след като колесникът му не се е отворил при захода за приземяване, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Самолетът „Боинг 763“ на "ФедЕкс" (FedEx) по маршрут Париж – Истанбул е поискал разрешение за кацане „по корем“, като е съобщил за повреда в колесника. Летището е предприело необходимите мерки за безопасност, а на пистата са били изпратени противопожарни и спасителни екипи.

Кацането е било успешно и екипажът е евакуирал самолета без да пострада никой. Самолетът вече е изтеглен. Извършва се разследване на причините за инцидента.

BREAKING: FedEx Boeing 767-300SF (N110FE, built 2014) landed with its nosegear up on runway 16R at Istanbul-Intl Airport(LTFM), Turkey. Earlier flight #FX6238 from Paris-CDG reported problems in extending the nosegear and did a low-pass over the runway for a visual gear… pic.twitter.com/PCyMqACIx1