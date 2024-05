Китайска инвазия в сърцето на Европейския съюз

По-късно китайският президент Си Дзинпин отпътува от Унгария, с което завърши петдневната си европейска обиколка, която включваше също и Франция и Сърбия, предаде Асошиейтед прес.

По-рано унгарският премиер Виктор Орбан заяви в социалната мрежа "Екс", че Си е приключил тридневното си държавно посещение в Унгария и приветства развитието на двустранното "стратегическо партньорство".

President #Xi concludes his 3-day state visit to #Hungary today. We agreed in 2009 in #Beijing, when President Xi was vice-president and I was leader of the Hungarian opposition to strengthen Hungarian-Chinese relations. 15 years later, we signed 18 agreements, held over a dozen… pic.twitter.com/lFGiaN45qZ