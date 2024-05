Русия не изневери на стила си, заложен в алманаха за разпространяване на дезинформация, и обвини западните страни за срутилата се по-рано днес сграда в град Белгород.

Цял вход на многоетажната сграда рухна за секунда, а по-късно отломка падна и върху спасителните екипи. Още в първите минути след инцидента Русия заяви, че снаряд на Въоръжените сили на Украйна е поразил 10-етажката жилищна сграда в руския град, намиращ се близо до украинската граница.

Родион Мирошник от руското Министерство на външните работи няколко часа по-късно откри и западна следа в атаката. „Чуждестранните спонсори на Киев са пряко свързани с този акт“, заяви той.

Това, разбира се, е шаблонният отговор на Москва по всички въпроси. Така беше и след терористичната атака в „Крокус сити хол“ - руските власти обвиниха Украйна, като до ден-днешен не са представили нито едно доказателство за украинска връзка в атаката. Бяха обвинени и западните страни.

Според Киев и анализатори на открити източници днешният инцидент може да е вътрешна провокация от страна на Владимир Путин. Едва ли е съвпадение, че сградата рухва два дни, след като руската армия започна офанзива в Харковска област, граничеща с Белгородска. Възможно е Русия да търси причина да оправдае избиването на цивилни и разрушаването на градове и села в Харковска област. На кадрите, разпространени в социалните мрежи, не се вижда външно тяло/ракета при взрива.

