Грузинският парламент прие „руския закон“, жандармерия пази депутатите

Парламентът на Грузия прие спорния законопроект "за чуждестранни агенти", въпреки многохилядните протести през последните седмици. По време на дебатите в пленарната зала се стигна до сбиване между депутати от управляващата партия и опозицията, предаде БНР.

Грузинските депутати приеха на третото последно четене закона, наричан "руския закон" заради сходството му с репресивното законодателство на Москва, с 84 гласа "за" срещу 30 "против". Кадри от заседанието, съпътствано от пореден протест пред сградата на парламента, показват сблъсъци между депутати от управляващата партия Грузинска мечта и опозицията.

Thousands of protesters gathered outside the parliament building in #Tbilisi. Hundreds of security forces are trying to push back the protesters.



The police, using loudspeakers, are demanding to leave the protest action, otherwise they threaten to use force.



