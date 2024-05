Състоянието на Фицо е много тежко, службите в Словакия се събират извънредно

Състоянието на словашкия премиер Роберт Фицо, който вчера бе прострелян, е стабилизирано, но продължава да е много тежко. Това заявиха от болницата в Банска Бистрица, където той беше настанен, предаде aktuality.sk.

Един от куршумите е попаднал в неговия стомах. В продължение на часове лекарите в болницата оперираха Фицо, който продължава да е в интензивното отделение. Заради атентата службите в Словакия се събират на извънредно заседание.

Медиите в Словакия пишат, че животът на премиера продължава да е в опасност и това ще е така поне няколко дни. През нощта лекарите успяха да стабилизират състоянието на политика и в момента се извършват допълнителни действия за подобряване на състоянието му, заявиха медицински лица.

Роберт Фицо беше прострелян от 71-годишен мъж в словашкия миньорски град Хандлова. Според очевидци мъжът е прострелял няколко пъти премиера след заседание на кабинета, докато той се ръкувал с дошли да го поздравят симпатизанти.

Покушението срещу словашкия премиер Роберт Фицо е имало политически мотив, заяви министърът на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок пред журналисти в болницата в Банска Бистрица, където Фицо бе опериран по спешност и остава в тежко състояние.

Според словашки медии нападателят, прострелял словашкия премиер Роберт Фицо, е 71-годишен мъж. Заподозрян за нападението е 71-годишният Юрай Цинтула, писател и член на Съюза на словашките писатели от град Левице. Цинтула е бил охранител в търговски център и законно е притежавал оръжието, с което е извършено нападението. Медията твърди, че преди инцидента той е крещял на приближаващия се премиер. Веднага след това проехтели изстрелите. Нападателят е задържан от присъстващите полицаи в Националната криминална агенция. Медии пишат още, че нападателят е свързан с проруска паравоенна организация.

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3