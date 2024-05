Жозеп Борел: Молдова сключи споразумение за сигурност и отбрана с ЕС

Днес ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел обяви, че Молдова сключи партньорство с Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната, като стана първата страна с такова споразумение, цитиран от Ройтерс и БТА.

Начело с проевропейската президентка Мая Санду, Молдова, която се намира между Украйна и страната членка на ЕС и НАТО Румъния, се надява да се присъедини към ЕС до 2030 г. и осъжда руската инвазия в съседна Украйна.

"Молдова е първата държава, която подписва партньорство за сигурност и отбрана с ЕС", написа Борел в "Екс". "Това партньорство ще повиши устойчивостта на страната. Ще ни позволи заедно да се справяме с предизвикателствата в областта на сигурността и да откриваме нови сфери за сътрудничество", добави той.

