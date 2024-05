Британското разузнаване: Москва хвърля Африканския си корпус в офанзивата срещу Харков

През последната седмица Русия е включила части от Африканския си корпус заедно с редовните руски сили и отрядите Storm-Z, в офанзивата във Волчанск, северно от Харков.

Това съобщи британското министерство на отбраната в ежедневната си сводка за войната в Украйна.

Руският Африкански корпус, който бе създаден през декември 2023 г., се състои от около 2000 военни, както и опитни наемници, служили в редиците на ЧВК "Вагнер".

Според британското разузнаване е много вероятно преди това Африканският корпус да е бил разположен в Сирия, Либия, Буркина Фасо и Нигер

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rTwfpnSWxd#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/T1HWt39Zdr