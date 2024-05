Агенцията на ООН за палестинските бежанци: Ударите по Рафах „са ужасяващи“

Днес Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци съобщи, че съобщенията за атаки срещу семейства, укриващи се в град Рафах в южната част на ивицата Газа, „са ужасяващи“, предаде Ройтерс и БТА.

Агенцията подчерта, че атаките са довели до множество жертви, включително деца и жени. Изявлението на UNRWA представя мрачната картина в Газа, наричайки я „ад на земята“, като последните изображения от района служат като ярко доказателство за опустошението.

Information coming out of #Rafah about further attacks on families seeking shelter is horrifying.



There are reports of mass causalities including children and women among those killed.



Gaza is hell on earth. Images from last night are yet another testament to that.