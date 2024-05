Британското разузнаване: Русия загуби 500 000 души във войната срещу Украйна

Според британското разузнаване общият брой на руските жертви убити и ранени от началото на войната в Украйна вероятно е достигнал 500 000 души. Това се посочва доклад на британското министерство на отбраната, публикуван в социалната мрежа Х.



В доклада се посочва, че руските загуби остават високи през 2024 г., през май средната загуба на руски персонал е бил над 1200 души на ден, най-високата от началото на войната.



"Повишеният брой жертви най-вероятно е отражение на изтощителната офанзива на Русия, която тя продължава да води на широк фронт. Много е вероятно повечето руски войски да получат само ограничено обучение и не са способни да провеждат сложни настъпателни операции", посочват още от британското министерство на отбраната. В резултат на това Русия използва дребномащабни, но скъпи атаки в опит да отслаби украинската защита.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 May 2024.



