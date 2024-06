Путин се ядоса на въпрос дали Русия може да нападне НАТО. Секунди по-късно заплаши Германия

По време на среща с представители на големи международни агенции Владимир Путин реагира остро на въпрос дали Русия може да нападне НАТО.

„Вие глупави ли сте? Що за глупост е това“, заяви видимо разгневен руският президент. По думите му западните страни само си вредят, създавайки на Русия имидж на потенциален враг.

Още новини от Украйна

Иронично, отричайки намерения да воюва срещу НАТО, Путин си позволи за пореден път да заплаши Германия. Лидерът на Кремъл предупреди Берлин да не доставя крилати ракети Taurus на Украйна, съобщи focus.de. И ако руската територия бъде нападната от Украйна със западни оръжия, каза Путин, ще има „асиметричен отговор“. Например разполагането на руски оръжия в други региони на света.

Путин за пореден път отправи и ядрена заплаха. „По някаква причина Западът вярва, че Русия никога няма да ги използва (ядрени оръжия). Имаме ядрена доктрина, вижте какво пише. Ако някой застраши нашия суверенитет и териториална цялост, считаме за възможно да използваме всички средства, с които разполагаме. Това не трябва да се приема с лека ръка“, посочи Путин.

Путин и представителите на неговия режим твърдяха същото и преди инвазията си в Украйна - че е тотален "нонсенс" мисълта за подобно нещо.

"Are you dumb as this table?" - Putin dismissed Russia's ambitions to attack NATO as "nonsense." Yes, that's the language he used with international journalists.



I don't need to remind you that prior to the full-scale invasion, Russia dismissed attacking Ukraine as "nonsense." https://t.co/4hjzZs09mo pic.twitter.com/F1ub4t4xig