Руски политици със злорадство коментираха тежките поражения за партиите на Макрон и Шолц на изборите за ЕП

Руски политици със злорадство коментираха тежките поражения за партиите на френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Олаф Шолц на изборите за Европейски парламент, съобщава Ройтерс и News.bg.

Кремъл отбеляза, че десните партии са във възход в Европа.

Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че резултатите отразяват отчасти "неумелата политика" на двамата лидери да подкрепят Украйна във войната с Русия.

"Време е за пенсиониране. Към пепелището на историята!", написа той в социалната мрежа X.

