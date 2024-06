Евакуираха Версайския дворец

Във Версайския дворец се наложи кратка евакуация, след като бяха забелязани кълба дим по време на ремонтни дейности на покрива, съобщи АП. Инцидентът е възникнал близо до Мраморния двор, част от оригиналната постройка от 1623 г., изградена по нареждане на Луи Тринайсети, предаде БТА.

Пресслужбата на двореца каза пред АП, че няма пожар, а димът е от гореща зона в дървената част на покрива. Пожарникарите са овладели ситуацията. Няма пострадали или щети по сградата и колекциите културно наследство. Води се разследване.

Версайският дворец е сред главните туристически атракции във Франция с 8 млн. посетители годишно. Димът е забелязан около 15:15 ч. Туристите са били евакуирани бързо в съответствие с протокола за действие.

Посетителите на двореца са били допуснати отново в 16:30 ч. През 2019 г. катедралата "Нотр Дам" в центъра на Париж беше опустошена от пожар, обхванал покрива и причинил срутването на шпила. Възстановителните работи по парижката катедрала трябва да приключат в края на 2024 г.

In #France, visitors to the Palace of #Versailles were evacuated after a fire alarm went off. According to videos circulating on social networks, smoke is rising from the palace. pic.twitter.com/lAn4Mx2epq