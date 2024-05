Огромен пожар изпепели мол във Варшава

Пожар избухна тази сутрин в голям търговски център с 1400 магазина във Варшава, предаде АП, съобщи БТА.

Пожарната служба каза, че над 80 процента от сградата е обхваната от пламъците. На кадри, излъчени от частната телевизия Те Фау Ен 24, се вижда черен пушек в околността.

Властите изпратиха текстови съобщения, за да предупредят жителите на полската столица да си останат по домовете със затворени прозорци. Говорител на полицията каза за Полската агенция по печата, че няма данни за пострадали.

Моловете и големите магазини обикновено не работят в неделя заради забрана, наложена от предишното правителство. При налагането на забраната кабинетът на партия "Право и справедливост", която е близка с Католическата църква, изтъкна мотива, че неделя е ден за ходене на църква. Тези търговски обекти имат право да работят само няколко недели през годината, за да могат хората да си напазаруват за Коледа, Великден и други празници.

🇵🇱 A massive fire is raging in one of the shopping centers in Warsaw.



An extensive complex with 1400 shops and service points is on fire.



The roof structures have collapsed. People have been evacuated. pic.twitter.com/cvH5W5I10h