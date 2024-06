Манфред Вебер беше преизбран за председател на Европейската народна партия за четвърти пореден път

Манфред Вебер беше преизбран за председател на Европейската народна партия (ЕНП) за четвърти пореден път. Победата затвърждава позицията му начело на най-голямата политическа фракция в Европейския парламент, предава ФОКУС.

Вебер, опитен политик от Християнсоциалния съюз на Бавария, ръководи ЕНП от 2014 г. Неговите лидерски умения и политическа проницателност му спечелиха отново огромната подкрепа на членовете на ЕНП, които гласуваха в негова полза.

След преизбирането си Вебер изрази своята благодарност в социалната мрежа X.

Honored by your support for my re-election as Chairman of the @EPPGroup 😊 .



Looking forward to working together for our Europe 🇪🇺!



We are a great team! pic.twitter.com/Rkr32chwfu