Русия след клането: Не знаем кой стои зад атаката, нито защо беше извършена

Русия обяви днес края на въоръжените сблъсъци в Дагестан, в Кавказ, където атаки вчера вечерта срещу православни църкви и най-малко една синагога, отнеха живота на 19 души, предаде Франс прес. Сред жертвите има 15 полицаи и 4 цивилни, съобщи БТА.

Руските сили започнаха антитерористична операция, която приключи тази сутрин и петимата нападатели бяха ликвидирани, обяви Руският следствен комитет. Самоличността на нападателите е в процес на установяване. Засега не става ясно дали някои нападатели са успели да се измъкнат. Няма никакъв елемент за тяхната мотивация.

Тази серия от атаки, определени като терористични от руските власти, става три месеца след атентат, извършен в концертната зала "Крокус сити хол", за който отговорност пое "Ислямска държава". Там загинаха над 140 души. Никой не е поел все още отговорност за атаките в Дагестан, отбелязва Франс прес. Те бяха извършени в Махачкала, главен град на Дагестан, както и в крайбрежния град Дербент.

Дагестан, в който преобладава мюсюлманското население и който е съседен на Чечения, в началото на 21-и век беше сцена на повтарящи се въоръжени сблъсъци между джихадистите и властите. Но руските сили потушиха този бунт.

