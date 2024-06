Русия твърди, че е свалила най-мощния американски дрон в Черно море

Руснаците твърдят, че са свалили най-мощния разузнавателен дрон на САЩ, летящ над Черно море, предаде Newsweek.

Руският вестник „Правда“ публикува статия, в която пише, че руските Въздушно-космически сили може да са свалили американски дрон RQ-4 Global Hawk над Черно море.

Информацията първо се появи в руски провоенни Телеграм канали, близки до армията.

RQ-4 Global Hawk е разузнавателен дрон, който може да лети на висока надморска височина при всякакви метеорологични условия.

Анализатори посочват, че въпросният дрон, за който руснаците твърдят, че е бил свален, всъщност успешно се е върнал в базата си в Сицилия след полет над Черно море близо до Крим. Според експерти това е умишлена руска пропаганда, чиято цел е да вдигне морала на руските окупационни сили в Украйна на фона на тежките поражения от последните дни.

Любопитен е моментът, в който Русия се хвали със „свалянето“ на американски дрон RQ-4 Global Hawk. Само преди дни стана ясно, че именно такъв дрон е летял безпрецедентно близо до Крим по време на удари на Украйна срещу окупаторите, при които бяха унищожени установки С-300 и С-400.

Дронът е кръжал в района около седем часа, преди да отлети обратно към базата си в Сигонела, Италия. Global Hawk е водещият разузнавателен дрон на САЩ. Американските специалисти по планиране на полети често го изпращат над акваторията на Черно море, но за първи път е бил толкова близо до Крим по време на удари на украинските сили срещу руската армия.

Fighterbomber has now doubled down on the statement that a U.S. Global Hawk was shot down over the Black Sea.



FORTE10’s latest visible flight however ended with a safe landing in Sigonella Monday morning. pic.twitter.com/XvxGQhlSWU