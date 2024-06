Руската армия има огромен проблем, времето на Путин изтича

Армията на Владимир Путин има огромен проблем и времето тече срещу руския президент, а не в негова полза. Това заяви военният експерт Маркус Койп в интервю за FAZ.

Русия, която през 2022 година започна пълномащабна война срещу Украйна, е загубила 3000 танка от началото на инвазията, сочат данни от сателитни снимки. В капацитетът за изграждане на нови танкове е максимум 500 годишно.

И тук идва въпросът как Москва покрива загубите. Отговорът е прост: изважда стари танкове още от съветско време. Но това създава огромен проблем за войските, защото старата техника е по-ненадеждна.

Липсват бързината и интензивността, необходими за поддържане на войната в сегашната ѝ форма. Времето тече срещу Русия, е заключението на Маркус Койп, който казва също, че в руските въоръжени сили има много корупция.

Оригиналната руска армия при нахлуване от 2022 г. е унищожена по отношение на материали и персонал. Войната на Русия е „постоянна импровизация“. Има видеоклипове на руски пехотинци, които напредват на мотоциклети, четириколки и колички за голф, без никаква броня. Армия, която прави това, има проблем, посочи Маркус Койп.

Военният експерт каза също, че в Германия се гледа на руската армия като на голяма и могъща, с неизчерпаеми възможности. „Тогава защо Русия не е спечелила войната?“, пита Койп. По думите му в Германия има идеалистична представа за мощта на Русия, която не отговаря на истината. Русия като страната на безкрайните ресурси е просто един мит.

