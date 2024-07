Зеленски води преговори с НАТО: Украйна иска разрешение да атакува руски военни летища

Украинският президент Володимир Зеленски води преговори със страни от НАТО, искайки разрешение Киев да атакува военни летища на руска територия, предаде NEXTA.

Смята се, че САЩ до момента не са дали зелена светлина за удари по руски военни летища (до украинската граница) с американски ракети поради опасения от ескалация.

През миналата седмица сп. Forbes написа, че близо до украинската граница – в обсега на украинските ракети – са разположени на открито някои от най-смъртоносните руски изтребители и бомбардировачи, с които агресорът всекидневно атакува Украйна с мощни планиращи бомби. Киев обаче няма разрешение да ги атакува.

Украйна може потенциално да осакати целия оперативен флот [от самолети], разположен там, ако ѝ бъде позволено да извърши такъв удар. Изданието дава пример с воронежската авиобаза "Балтимор", разположена точно в обсега на ракетите ATACMS. Десетки Су-34 редовно са на открито върху асфалта на новоремонтираната база.

Към момента Украйна има право да атакува руски войски на руска територия, планиращи преминаване на границата. Западните страни дадоха това разрешение след инвазията в Харковска област и откриването на нов фронт.

