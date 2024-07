Британското разузнаване: Русия краде природни ресурси от Украйна и ги пренася през Кримския мост

Москва използва Керченския мост за изнасяне на откраднатите полезни изкопаеми от окупираните територии в Украйна. Това се казва в ежедневния бюлетин на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, резюме от който е публикуван в социалната мрежа Х.



Властите в Киев отдавна сигнализират за кражбите на ресурси от Русия. Украйна има находища на желязна руда, въглища, титан, уран, манган, злато и литий. Това са ресурси, които почти сигурно са търсени от Русия, но също така са и потенциални цели, тъй като Москва се стреми да унищожи икономиката на Украйна, подчертават военните на Лондон.



Според британското разузнаване една от причините Русия да се стреми да подобри транспортните мрежи в окупираната част на Украйна е, че иска да добива повече украински полезни изкопаеми. Руски служител от Запорожка област по-рано заяви, че продължаващата модернизация и изграждане на пътни и железопътни транспортни връзки с Русия ще подобри комуникационните маршрути не само за военна логистика, но и за износ на зърно и полезни изкопаеми.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 July 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/i2IWlnouKU #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MvodaYnEyh