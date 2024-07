Кая Калас и нейното семейство: Лъжите на руската пропаганда

Руската пропаганда обявява бъдещата външна министърка на ЕС Кая Калас за краен русофоб и предлага "факти", с които да злепостави не само нея, но и да преиначи цялата ѝ семейна история от времето на СССР.

"Това е Кая Калас - психически болната и крайно русофобски настроена министър-председателка на Естония и нова външна министърка на ЕС" - така започва един пост в социалните мрежи, който би трябвало да показва снимка на естонската премиерка и нейното семейство. На снимката се виждат младата Кая Калас и родителите ѝ, седнали на диван, разказва АРД.

Снимката е разпространена от проруски канали, като идеята е да се постави под въпрос семейната ѝ история и обяснението за нейната антипатия към Русия. Мит било, че семейството ѝ е страдало по времето на СССР, също както и това, че съветската окупация е означавала „десетилетен мрак и ужас“. Въпросният пост обаче съдържа няколко неверни твърдения, установява проучване на германската обществено-правна медия.

Снимката не е от съветско време

Първо, снимката на Калас и нейните родители не е правена по съветско време, а по-късно, както потвърждава и самата тя. Кадърът е от 1994 или 1995 година, тоест няколко години след като Естония постига своята независимост през 1991 година. С други думи, снимката не е никакво доказателство за това колко добре е живяло семейството по съветско време.

I asked @kajakallas about this photo.

This pic has been taken when Kaja was in 11th or 12th grade, i.e 1994 or 1995. Kaja has been born in 1977, Estonia regained independence in 1991.

The furniture in these pics is family heritage. This kind of furniture was never sold in USSR. pic.twitter.com/zaF8sPDBY0