Байдън обяви нов пакет оръжейна помощ за Украйна в размер на 225 милиона долара

Президентът на САЩ Джо Байдън обяви днес нов пакет оръжейна помощ за Украйна в размер на 225 милиона долара, включително ракетна система "Пейтриът", която да подсили противовъздушната отбрана на страната срещу смъртоносните руски въздушни удари, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че Байдън е направил това съобщение на среща с украинския президент Володимир Зеленски, който го нарече "голяма новина".

Зеленски обаче подчерта, че в близко бъдеще украинците ще имат нужда и от разрешението на САЩ да изстрелват предоставените от тях ракети с голям обсег на действие по цели, разположени по-навътре в Русия.

Системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът" - втората, която САЩ предоставят на Украйна, е една от няколко такива системи, за които Байдън съобщи тази седмица на срещата на върха на НАТО. Тя е част от множеството обещания за изпращане на оръжия на Украйна, които да помогнат на страната да отблъсне руските нападения, включително въздушната атака, поразила тази седмица детска болница в Киев.

Новият пакет оръжейна помощ в размер на 225 млн. долара включва също така зенитни ракети "Стингър", боеприпаси за високомобилната артилерийска ракетна система HIMARS и повече 155-милиметрови и 105-милиметрови артилерийски снаряди, както и други боеприпаси.

We appreciate President Joe Biden’s decision to strengthen our air defenses with five new Patriot systems and dozens of other systems. This strong decision will help us combat Russian terror.



I’m grateful to President @POTUS, his team, the administration, Congress – both… pic.twitter.com/XRwjyst5oN