Тръмп призна: Направих нещо в последната секунда, заради което куршумът не попадна в главата ми

По време на предизборен митинг в Пенсилвания републиканският кандидат за президент Доналд Тръмп бе на косъм от смъртта.

Атентатор стреля срещу него, като един от куршумите рани Тръмп в ухото. Нападателят беше убит на място от американските служби, а Сикрет сървис бе подложен на много критики след инцидента.

Тръмп призна, че е направил нещо, което го е спасило в последния момент. „Статистиката спаси живота ми“, посочи бившият американски президент, визирайки таблица със статистика за нелегалната имиграция в САЩ по време на управлението на Байдън.

На митинга Тръмп се обърна към екран с данните, коментирайки рязкото увеличение на нелегалната имиграция към САЩ (по думите на републиканеца). Тръмп признава, че ако не си беше обърнал главата в последния момент, е щял да бъде убит, защото куршумът е щял да попадне право в главата му.

"Вашингтон поуст" обобщава, че нещата за Тръмп се развиват неочаквано добре, особено като се вземе предвид, че до неотдавна множеството правни проблеми на бившия президент са повдигали въпроси за това как ще може да се справи с предизборната си кампания чисто логистично.

Дори ужасяващите моменти на политическо насилие в събота, пише "Вашингтон поуст", които по никакъв начин не могат да бъдат тълкувани като нещо благоприятно за Тръмп, имаха за резултат емблематична снимка на бившия президент след нападението, която вдъхнови поддръжниците му и още повече сплоти Републиканската партия около него.

How a chart on illegal immigration saved Trump’s life.



When he turned to look at the chart, the bullet missed his head!



Life and death separated by milliseconds. pic.twitter.com/SyDpvrcljh