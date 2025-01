Наоми Кембъл сподели редки СНИМКИ на децата си

Супермоделът Наоми Кембъл предизвика вълнение сред феновете си, след като сподели очарователни снимки с децата си. Публикацията в Instagram разкрива трогателни моменти от снежна ваканция, която Наоми е споделила със семейството си.

На една от снимките модната легенда от 90-те години е заснета как държи двете си деца на ръце, докато се любуват на зимната приказка. Друг кадър показва как дечицата се возят на шейна, а на третия - Наоми си играе с тях, като и тримата са в еднакви коледни пижами.

В описанието под публикацията, майката на две деца написа: „"благодарна", "благословена", "животът на една майка".

View this post on Instagram

Рядката публикация на Наоми предизвика лавина от коментари. Един от феновете написа: „Не мигай! Този етап е абсолютен рай,“ а друг добави: „Прекрасни снимки, пълни с радост.“ Трети коментар гласи: „О, колко бързо растат!“

Наоми Кембъл посрещна двете си деца чрез сурогатно майчинство. Тя обяви раждането на дъщеря си през май 2021 г. и на сина си през юни 2023 г.

В интервю за The Telegraph през януари миналата година, тя потвърди новината за сурогатното майчинство. Говорейки за своето пътуване в майчинството, Наоми сподели: „Моите деца са всичко за мен. Те ме карат да се тревожа за бъдещето. Надявам се на по-добър свят за тях. Те са 110% мой приоритет."

Naomi Campbell, 54, Reveals She Welcomed Both Of Her Kids Via Surrogacy https://t.co/osIW3I0FQE