Британското разузнаване: Кремъл въвежда строги ограничения върху WhatsApp и YouTube

Руското правителство въведе нови ограничения върху използването на дигитални телекомуникации в страната. На 12 юли 2024 г., депутатът от Държавната дума Антон Немкин заяви в интервю, че руските власти са започнали да забавят трафика на криптираното приложение за съобщения WhatsApp. Общественото обяснение е да се ограничи възможността на екстремистки групи да комуникират. Според руските правителствени дефиниции това вероятно включва и ограничаване на способността на опозиционни активисти и противници на войната в Украйна да се организират и комуникират. Това се съобщава в ежедневния доклад на разузнаването на британското министерство на отбраната.

На същата дата, независими руски медии съобщиха, че прекъсвания на работата на онлайн видео платформата YouTube са вследствие на умишлени забавяния на трафика от страна на руското правителство. Администрацията на президента вероятно ще блокира YouTube изцяло през септември 2024 г. YouTube е относително популярен в Русия и се използва от опозиционни активисти, включително от покойния Алексей Навални, за разпространение на критика към руското правителство.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 July 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JuT4LFfiBA#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wo5QETN0Qu