Зеленски се срещна с държавния секретар на Ватикана

Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в столицата Киев, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Това е първа визита на Паролин в украинската столица от началото на руската инвазия в Украйна.

"Обсъдихме последствията от руската агресия срещу Украйна, настоящия въздушен терор, трудната хуманитарна ситуация и резултатите от нашата среща с папа Франциск през юни в Италия“, заяви Зеленски след проведената среща с Паролин.

"Фокусирахме се по-специално върху решенията, взети на първата среща на върха за мир и върху ролята на Ватикана в установяването на справедлив и траен мир в Украйна“, допълни той.

"Благодарен съм на кардинал Паролин за подкрепата за нашата страна и нашия народ“, каза още Зеленски.

