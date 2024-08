Путин лично посрещна и прегърна осъден убиец

Руският президент Владимир Путин лично посрещна на летището руснаците, които се върнаха в страната в рамките на обмен със Запада. Самолетът с руснаците, който кацна вечерта на 1 август във „Внуково-2“, беше посрещнат с червен килим и почетен караул, пише Meduza.

Путин прегърна и се ръкува с всеки един от пристигналите – служители на руските специални служби, разобличени и осъдени на Запад. Сред тях беше Вадим Красиков, който беше осъден на доживотен затвор в Германия за убийството на бивш чеченски командир. Прегръщайки Красиков, Путин му каза: „Здорово“. Президентът каза на завърналите се, че родината не ги е забравила нито за минута и обеща да предложи всички за държавни награди.

Кой е Вадим Красиков? На 15 декември 2021 г. той е осъден на доживотен затвор в Берлин за убийството на грузинец от чеченски произход, който се е сражавал срещу руските сили между 2000 и 2004 г. в Чечения, припомня БТА.

На 23 август 2019 г., около обяд, в берлински парк Вадим Красиков, карайки велосипед, се приближава към жертвата си отзад и произвежда първи изстрел от разстояние със заглушител, след което я прострелва още два пъти контролно в главата от близко разстояние.

Според германските съдилища той наистина е Вадим Красиков, роден е през 1965 г. и е бил командир на специално подразделение на руската тайна служба ФСС. Според публикации на онлайн разследващия сайт "Белингкат" той е роден в Южен Казахстан, централноазиатска държава, която по онова време е съветска република, посочва АФП.

Името на Красиков вече е било споменавано във връзка с плановете за размяна на двама американски граждани и руския опозиционер Алексей Навални, който почина в затвора на 16 февруари 2024 г. Според сайта "Белингкат" Красиков е заподозрян и за друго убийство, този път в Москва, през 2013 г., на предприемача Алберт Назаров.

Сделката между САЩ и Русия е голям дипломатически успех за администрацията на Байдън в момент, когато кандидат-президентската кампания в САЩ навлиза в последните си месеци. Въпреки това, размяната с участието на много държави е еднократна и не променя антагонистичните отношения между САЩ и Русия, заяви заместник-съветникът по националната сигурност на САЩ Джон Файнър. Връзките между САЩ и Русия остават "много трудни" въпреки размяната на затворници, каза Файнър пред Си Ен Ен. Критиците на сделката заявиха, че освобождаването на руснаци, осъдени за тежки престъпления, може да насърчи продължаващо вземане на заложници от враговете на САЩ.

