Украинската армия най-после получи изтребителите F-16, но ще ги използва много внимателно заради руските ракети С-400

Украйна най-накрая получи изтребители F-16 след повече от година чакане. Хората, запознати с въпроса, казаха на Bloomberg в сряда, че първата партида е пристигнала, пише Business Insider.



По-късно официални лица потвърдиха пред Associated Press, че някои F-16 наистина са били в Украйна.



Четири членки на НАТО - Белгия, Дания, Норвегия и Нидерландия - бяха обещали да изпратят десетки от тях. Източник, запознат с въпроса, заяви пред лондонския The Times, че шест F-16 са пристигнали от Холандия, като още предстои да дойдат от Дания.



Реактивният самолет значително ще подобри флота на Киев от остарели самолети от съветската епоха, като ще подобри отбраната и настъплението и ще увеличи огневата му мощ.



Те обаче идват с големи ограничения.



Украйна има само няколко самолета и само няколко пилоти, обучени да ги използват. Освен това Русия има свои самолети и ПВО, които могат да ги свалят.



Това означава, че Украйна може да не използва своите F-16 за фронтовата офанзива, която би предпочела, според военни експерти и висш генерал на Украйна.



Питър Лейтън, сътрудник в азиатския институт Грифит, който е служил в австралийските военновъздушни сили, заяви, че Украйна трябва да бъде предпазлива.



По думите му, малкият брой самолети и малкото пилоти означават, че Украйна трябва да даде приоритет на избягването на загуби, за да може да лети с F-16 възможно най-дълго.



Това, каза той пред BI, означава, че F-16 ще трябва да бъдат "добре защитени“, докато са на земята и разположени предимно за операции "в рамките на“ украинското въздушно пространство, където е най-безопасно.



"Основната заплаха за тях са руските ЗРК с голям обсег (С-400) и руските изтребители, които остават в руското въздушно пространство, но изстрелват ракети въздух-въздух с голям обсег в украинското въздушно пространство“, заяви той.



И двете опасности са най-остри близо до руска територия.



Ако F-16 на Украйна се доближат до фронтовите линии, те ще трябва да останат на "много" ниски височини, за да се скрият от руския радар, казва Джъстин Бронк, експерт по Русия и въздушна война в Кралския институт на обединените служби на Обединеното кралство.



"Приближаването до фронтовите линии на повече от 40 километра ще носи значително повишен риск“, отбелязва той. "Подозирам, че първоначално пилотите ще останат, докато продължават да трупат опит в самолета“.



Генерал-полковник Александър Сирски, висш генерал на Украйна, говори по подобен начин пред Guardian миналата седмица, като каза, че F-16 вероятно ще трябва да останат на поне 40 километра от фронта.



Той посочи "превъзхождащата авиация" на Русия и "много силната" отбрана.



Украйна също е изправена пред предизвикателства, когато става дума за логистика около F-16.



Марина Мирон, постдокторант в отдела по военни изследвания в Кралския колеж в Лондон, казва, че Украйна трябва да създаде мрежа от радарни станции, подсилени хангари, доставка на резервни части, системи за зареждане с гориво и качествени летища.



"Толкова много свързани проблеми трябва да бъдат решени“, каза тя пред AP.



В Украйна също може да липсват войници с подходяща подготовка.



Бивш служител на Министерството на отбраната заяви пред Politico през май, че само 20 украински пилоти на F-16 - половината от 40-те, необходими за управление на пълна ескадрила от 20 самолета - се очаква да се дипломират до края на тази година.



И тъй като пилотите са необходими за военна служба, Украйна не може да си позволи да се раздели с твърде много за дълги периоди на обучение в чужбина, каза неназован служител на отбраната пред The ​​Washington Post миналата неделя.



По време на интервю в Института Рейгън миналия месец украинският президент Володимир Зеленски заяви, че може да има твърде малко F-16, за да има значение на бойното поле.



"Дори и да имаме 50, това е нищо. Те имат 300", отбеляза той за броя на руските бойни самолети. По думите му ще са необходими 128 F-16, за да се направи разлика.



"Проблемът с F-16 е номерът и датите“, добави той.

