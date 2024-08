Украйна прилага смъртоносна нова тактика в Курска област, променяща завинаги военните действия

И в миналото, и сега, една война не може да бъде спечелена без наземни войски. В технологично отношение обаче случващото се на фронта към днешна дата е много по-различно от битките, за които сме чели в учебниците. Пълномащабната война в Украйна за първи път изведе на преден план масовото използване на дронове във военни операции – както от страна на Русия, така и от страна на Украйна.

Дронове (както разузнавателни, така и камикадзета) се използват от началото на войната. В Курска област обаче сега наблюдаваме нещо, което не се е случвало до този момент, пише The Telegraph. А именно безпилотни летателни апарати, тежащи няколко килограма, да свалят вражески хеликоптер по време на полет.

В ранните часове на 6 август украинската армия извърши изненадваща инвазия в руската Курска област, пренасяйки войната на руска територия. Твърди се, че за седмица украинската армия е завладяла повече земя, отколкото Русия успя за осем месеца.

Когато украинските ботуши стъпиха в Курска област, над тях кръжаха мощни разузнавателни дронове. Това, което изненада руснаците, бе как на 7 август някъде над Курска област руски боен хеликоптер Ми-28 бе свален от украински дрон с експлозив. Това бе първото документирано сваляне на военен хеликоптер от дрон по време на полет.

Фактът, че беше малък FPV дрон – който обикновено тежи само няколко килограма и изисква висока степен на умения от оператора – прави свалянето още по-впечатляващо. Но това не беше еднократно случайно попадение. Няколко дни по-късно украинската армия удари с дрон и руски транспортен хеликоптер Ми-8 над Курск.

🇺🇦 #Ukraine: The Ukrainian military has released footage of an FPV drone striking a Russian Mi-28 attack helicopter in midair. The strike took place over Russia’s Kursk region, possibly marking the first time an FPV drone has downed a helicopter in flight. pic.twitter.com/eoiSpiKCAh