Руският президент Владимир Путин е на ръба на нервен срив, докато украинската армия продължава да напредва в руската Курска област, пише News.de.

Езикът на тялото на руския лидер показва, че през последните дни той е особено изнервен и неспокоен. Източници, близки до Кремъл, разкриха, че той не е бил толкова изнервен от години, дори и по време на бунта на частната армия „Вагнер“ (на Пригожин) през 2023 г.

На 6 август украинската армия извърши изненадваща инвазия в Курска област, пренасяйки войната на руска територия. Десетки населени места бяха превзети от ЗСУ, а хиляди руски войници вдигнаха бялото знаме и се предадоха на украинските сили.

Първоначално Москва отричаше, че става въпрос за мащабна инвазия на чужда армия на руска територия – нещо, което не се е случвало от Втората световна война насам. С всеки изминал ден обаче на Путин и приближените му става все по-трудно да отрекат очевидното. Вестник Financial Times пише, че Путин не може да отрече сериозността на ситуацията, като се има предвид, че около 200 000 души бяха евакуирани от граничните райони (някои медии споменават дори за повече евакуирани). Президентът на РФ нарича действията на Украйна тероризъм и провокация.

В Русия все повече се говори, че Москва в даден момент ще трябва да обяви нова мащабна мобилизация – сценарий, който Путин иска да избегне на всяка цена. Причината е, че това е непопулярна мярка, и на практика с нея Кремъл ще признае негласно, че Русия е загубила огромно количество войници във войната си срещу Украйна. Генералният щаб в Киев съобщава, че от началото на пълномащабната инвазия 596 000 руски войници са били елиминирани.

On the 7th day of Ukraine's expanding seizures of Russian territory, a visibly nervous Putin has issued a series of statements regarding his growing catastrophe in the Kursk and Belgorod regions. pic.twitter.com/GH9VMYCkK0