Някои руснаци се радват на пристигането на украинската армия в Курска област и искат тя да ги освободи от диктатора Владимир Путин, който усилено тласка Руската федерация към катастрофа.

NEXTA публикува видео с местен жител, който призова украинските сили да обесят „идиота“ Путин и да победят фашистите в Кремъл.

Мъжът носи интересното име Андрей Горбачов. Той благодари на украинските сили за всичко, което правят, и заяви, че фашистите трябва да бъдат разбити, визирайки руските сили, подчинени на военнопрестъпника Путин.

Украинските войници го попитаха дали има нужда от вода и храна. Руснакът отговори на поздрава „Слава на Украйна“ със „Слава на героите“, станал особено популярен след пълномащабната руска агресия срещу Украйна. Въоръжените сили на Украйна продължават военната операция в Курска област, която започнаха изненадващо на 6 август.

