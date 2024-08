Путин целуна Корана, докато украинската армия напредва в Русия

Докато украинската армия продължава да напредва в руската Курска област, президентът на федерацията Владимир Путин посети Чечения за първи път от 2011 година и целуна Корана.

По време на визитата си в Грозни Путин целуна свещената книга за мюсюлманите в компанията на Рамзан Кадиров, който продължава да е лоялен на властта в Кремъл.

"If I had more such infantrymen, I would be very happy. But even one such infantryman is worth a lot," Putin, a defender of Russian Orthodoxy, said about Kadyrov. pic.twitter.com/LO9ngzaiQh