Крим под обстрел! Русия отново спря фериботите към полуострова (ВИДЕО)

Москва спря фериботната връзка между Южна Русия и Крим, след като украинска атака предишния ден удари кораб, натоварен с железопътни вагони, превозващи гориво, съобщи руското министерство на транспорта в петък, цитирано от Би Би Си.

Военноморските сили на Украйна съобщиха в петък, че са унищожили ферибот в пристанище Кавказ в руския Краснодарски край, един от най-големите излази на Русия в Черно море, който според тях е бил използван за доставка на гориво и оръжия до окупирания Кримски полуостров.

Руското министерство на транспорта каза в изявление, че фериботната услуга до Крим е била временно преустановена, докато се извършват разчистващи дейности.

Междувременно може да се използва алтернативен сухопътен маршрут за изпращане на товари до Крим.

Държавната информационна агенция РИА, позовавайки се на службите за спешна помощ, каза, че пожарът, предизвикан от украинската атака, "на практика" не е засегнал инфраструктурата на пристанището, но че удареният от Украйна ферибот е наполовина потопен.

There were 30 fuel tanks on the ferry in Kavkaz port, local authorities report.



A fire train is involved into putting out the fire.



Careful, the second video is loud. https://t.co/AnKGneCKSD pic.twitter.com/OTda5GZ4sa