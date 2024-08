Oasis сринаха британските сайтове за продажба на билети

ЛОНДОН, 31 август. /ТАСС/. Стартът на продажбата на билети за първите концерти на рок групата Oasis от 15 години насам доведе до срив на специализирани сайтове във Великобритания. Порталите See Tickets и GigsandTours остават недостъпни няколко часа.

В момента единствената платформа, от която можете да закупите билети, е уебсайтът на Ticketmaster, но опашката във виртуалната чакалня там е от стотици хиляди хора и по предварителни оценки покупката на билет отнема около четири часа. Билетите за концертите на Oasis бяха пуснати в продажба в събота сутринта. Цената им варира от £75 до £500 (от $100 до $650). Очаква се да бъдат продадени около 1,4 милиона билета.

В петък вечерта ограничен брой билети бяха пуснати в предварителна продажба. Те бяха достъпни за онези фенове, чиито заявки бяха избрани по време на лотарията. Веднага след това билетите започнаха да се пускат за препродажба в интернет на цена от над 6000 паунда (7800 USD). На свой ред, основателите на групата Лиам и Ноел Галахър предупредиха, че билетите, закупени от сайтове на трети страни, може да не са валидни. Те припомниха, че официалната препродажба на билети ще се извършва само в платформите Ticketmaster и Twickets на номинална цена.

Събирането на Oasis 15 години след раздялата беше обявено на 27 август. Първоначално братята Галахър обявиха, че ще изнесат само 14 концерта между 4 юли и 17 август 2025 г. в Кардиф, Манчестър, Лондон, Единбург и Дъблин. Поради повишен интерес, те по-късно обявиха три допълнителни представления в Манчестър, Лондон и Единбург.

Групата Oasis е основана през 1991 г. От средата на 90-те години на миналия век тя се превърна в една от култовите и комерсиално най-успешни музикални групи в света. Oasis се смята за един от основните популяризатори на жанра бритпоп, наред с групите Blur, Suede и Pulp. През 90-те години британските журналисти описаха творческото съперничество между Oasis и Blur като „битка на брит-попа“. Музикалните критици отбелязаха, че групата от Манчестър ясно показва влиянието на групи като The Beatles, The Rolling Stones, The Who и The Kinks.

Oasis неочаквано се разпаднаха през 2009 г. в резултат на кавга между братята точно преди концерта им в Париж. Няколко минути преди изпълнението събралата се публика беше информирана, че концертът е отменен, а два часа по-късно Ноел обяви напускането си от групата с мотива, че вече не може да бъде на една сцена с Лиъм. След това музикантите започнаха да развиват своите солови проекти, които не успяха да повторят успеха на групата.

Според The Daily Mail, братята Галахър са се съгласили на помирение главно поради финансови причини. Според нея турнето след събирането може да им донесе 50 милиона паунда ($65 милиона). Изданието предполага, че Ноел Галахър може да се съгласи да изнесе съвместни концерти на фона на развода си с бившата му съпруга Сара Макдоналд, който му струва около 20 милиона паунда ($25 милиона).