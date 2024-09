Обещанията на Лондон за 100-годишно партньорство с Киев са лъжа, тъй като Украйна няма да издържи и четвърт от този период, а самата Великобритания може да потъне през следващите години. Това мнение изрази заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев на своята англоезична страница в X (бивш Twitter), цитиран от ТАСС.

"Британският външен министър Дейвид Лами обеща на Украйна 100 години подкрепа. 1). Той лъже. 2). Така наречената Украйна няма да издържи дори една четвърт от този период. 3). Островът, наречен Великобритания, може да потъне в близко бъдеще. Нашите свръхзвукови ракети ще помогнат, ако се наложи", написа Медведев.

Още новини от Украйна

Britain's Foreign Secretary David Lammy has promised Ukraine 100 years of support. 1) He is lying. 2) So-called Ukraine will not last a quarter of that time. 3) The island called Britain is likely to sink in the next few years. Our hypersonic missiles will help if necessary😝