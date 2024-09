Напрежение в протока! Германски военни кораби край Тайван разгневиха Китай

Два германски военни кораба преминаха през Тайванския проток за първи път от две десетилетия насам, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.

Китай предявява териториални претенции към самоуправляващия се остров Тайван, който смята за своя суверенна територия.

Съединените щати, Австралия, Канада, Великобритания и Франция редовно извършват така наречените операции по „свобода на корабоплаване“ в Тайванския проток, за да се противопоставят на китайските териториални претенции и да подчертаят, че водите на протока са с международен статут.

Министерството на отбраната на Тайван потвърди в социалната мрежа „Екс“, че фрегатата „Баден-Вюртемберг“ и корабът „Франкфурт на Майн“ са преминали през протока от север на юг.

A German naval frigate and a supply ship each sailed through the Taiwan Strait from north to south today. During this period, #ROCArmedForces maintained full control over our surrounding sea and airspace, and the situation remained normal.