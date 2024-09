Молдовски шофьор пусна „Червона калина“ на руски ГКПП. Вижте какво направиха руснаците

Молдовски гражданин унижи руските „миротворци“, изпратени в Приднестровието в Молдова, предаде NEXTA, публикувайки и видео от случката.

Мъжът, пътуващ с лек автомобил в собствената си държава, пусна песента „Червона калина“, превърнала се в символ на украинската борба срещу руския агресор, след което беше спрян от руски войници на създаден от тях граничен контролно-пропускателен пункт в Приднестровие.

Руските войници забелязаха камерата и заявиха на мъжа, че е „незаконно“ да снима. Той обаче не се впечатли и поиска обяснение от окупаторите какво търсят в Молдова.

„Аз съм в собствената си държава, която е свободна“, каза молдовецът. Руските войници, които първоначално бяха застанали пред автомобила, се отдръпнаха и позволиха на молдовски шофьор да мине напред.

Video of the day: a Moldovan citizen humiliates "Russian peacekeepers" at the checkpoint in occupied Transnistria. pic.twitter.com/7jlAOjqRXy