Британското разузнаване: Руската армия загуби 48 240 души само през януари

Темпото на настъпление на руската армия остава високо. В резултат на това и ежедневните загуби през февруари все още ще надхвърлят 1000 души на ден, посочват от Министерството на отбраната на Великобритания в публикация в социалната мрежа X, предава РБК-Украйна.



Както е отбелязано в доклада, януари 2025 г. се превърна във втория най-скъп месец на войната за Русия с общо 48 240 жертви (убити и ранени), отчетени от Генералния щаб на Украйна. През декември 2024 г. са регистрирани 48 670 руски жертви. Това е най-скъпият месец от войната за Русия досега.



По данни на британското разузнаване Русия е загубила над 50 000 души през 2025 г. и над 837 000 души, откакто е навлязла в Украйна през февруари 2022 г.

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine - 05 February 2025.



