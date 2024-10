Медведев: Ще заличим Естония от лицето на земята

Бившият руски президент Дмитрий Медведев отново начерта апокалиптичен сценарий. Той обясни, че при нападение срещу федерацията от страна-членка на НАТО тя ще бъде напълно унищожена и в този случай съюзът вече няма да бъде валиден.

Заплахата на Медведев беше отправена към Естония, след като балтийската страна обяви, че е готова да нападне Русия първа, ако е необходимо, предаде News.de.

Още новини от Украйна

Приятелят на Путин Медведев реагира незабавно и обясни в последното си интервю, че при подобен сценарий член пети от Вашингтонския договор може да бъде задействан, но страната (Естония) вече няма да съществува.

Член 5 от Северноатлантическия договор (Договора за НАТО) гласи, че въоръжено нападение срещу една страна-членка на НАТО се счита за нападение срещу всички страни-членки. В такъв случай останалите членове се задължават да подкрепят атакуваната страна, включително използването на военни средства, ако е необходимо, за възстановяване на сигурността на територията на Алианса.

Медведев се превърна в руски хардлайнер от началото на войната в Украйна. Довереното лице на Владимир Путин и бивш президент на Русия многократно заплашва западните държави с ядрен удар, ако продължат да оказват военна подкрепа на Украйна или нападнат Русия. За тази цел сегашният заместник-председател на руския Съвет за сигурност често използва остра и провокативна реторика.

🇪🇪 Estonia: “Estonia is ready to strike Russia first, if needed!”



🇷🇺 Medvedev: “If we nuke a country and it no longer exists, does article 5 even work?” pic.twitter.com/EaR5GZJKWF